Primo atto ufficiale (anche se si tratta solo di preseason) con la prima delle due sfide dei Japan Games 2022 tra Warriors e Wizards. E per il via delle amichevoli prestagionali si accendono anche le telecamere di Sky: già quattro partite (di cui tre in diretta in comodi orari italiani) sugli schermi di Sky Sport NBA, tutte con commento in italiano

Steph Curry, Klay Thompson e i campioni NBA in carica: è con loro il primo appuntamento NBA della stagione 2022-23, ovviamente anche su Sky - anche se si tratta solo di preseason. Domani, a mezzogiorno (live su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua) Golden State Warriors-Washington Wizards segna il via di una nuova annata di basket NBA, in occasione della prima delle due partite ribattezzate Japan Games 2022, in programma alla Saitama Super Arena di Tokyo. Una designazione - quella degli Washington Wizards avversari dei campioni NBA - non certo casuale, visto che tra le fila della squadra allenata da coach Wes Unseld Jr. c'è quel Rui Hachimura grande promessa del basket del Sol Levante. Autentico eroe in patria (portabandiera olimpico a Tokyo 2020), non è però l'unico motivo di interesse per seguire la sfida tra Warriors e Wizards, che è anche quella tra Steph Curry e Bradley Beal, che solo due anni fa (stagione 2020-21) si sono dati battaglia per il titolo di capocannoniere NBA, a suon di trentelli (l'ha spuntata Curry: 32.0 punti di media per lui, 31.3 per Beal). E poi ci sono i volti nuovi: potrebbe esserci l'esordio in maglia Warriors di Donte DeVincenzo e JyMchal Green e c'è attesa anche per vedere gil acquisti estivi di Washington, due dei quali (entrambi in arrivo da Denver, Monte Morris e Will Barton) potrebbero anche meritarsi una partenza in quintetto base.