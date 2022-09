Irving carica Simmons: "Può fare qualsiasi cosa"

Il debutto di Ben Simmons con i Brooklyn Nets è certamente uno degli eventi più attesi della pre-season, peraltro contro un avversario che non gli è indifferente come i "suoi" Philadelphia 76ers. La partita prevista nella notte tra lunedì e martedì (in diretta su Sky Sport e in replica con commento in italiano) dovrebbe vederlo finalmente scendere in campo con la maglia dei Nets, nonché per la prima volta in NBA dall’estate del 2021, in quella gara-7 contro Atlanta passata alla storia dalla parte sbagliata. Ma secondo Kyrie Irving ormai è tutto alle spalle ed è sicuro che il meglio debba ancora venire: “Con quel livello di talento, intelligenza cestistica e motivazione tutto è possibile” ha detto su Simmons. “Dentro di lui ha quel qualcosa in più, e dobbiamo essere noi ad aiutarlo piano piano per permettergli di tornare a essere se stesso in campo. Vogliamo che raggiunga il suo massimo potenziale come giocatore, essere in grado di realizzare quello che non ha potuto fare negli ultimi anni. E tornare a divertirsi ora che è attorno a lui è in pace”. Il campione NBA 2016 ha elaborato poi il suo pensiero su quanto sia importante che Simmons sia a posto mentalmente: “Se sei in pace con te stesso, puoi fare tutto. E puoi goderti il gioco di più. Sappiamo che questa è una professione, ma bisogna essere equilibrati mentalmente, spiritualmente, emotivamente per gestire certe cose. Io di sicuro l’ho provato sulla mia pelle e non voglio che altri lo debbano affrontare. Siamo tutti qui per sostenerlo, capiamo qual è la sua situazione, vogliamo che torni a divertirsi invece che costringerlo a fare qualcosa”. Irving ha anche spiegato come funzionerà il suo inserimento in campo: “Avere una point guard delle sue dimensioni mi permetterà di giocare lontano dalla palla, lasciando che sia lui a guidarci su e giù per il campo. Ci vorrà del tempo, ma siamo pazienti: dobbiamo solo aspettare che torni a essere l’All-Star che era, ma so che accadrà presto”.