Nell'epoca dei meme e dei video virali, una semplice azione ha finito - almeno fin qui - per definire l'intera carriera di Ben Simmons. Si tratta, ovviamente, di quello scarico sotto canestro a Matisse Thybulle in gara-7 della serie tra Philadelphia e Atlanta quando a tutti sembrava assai più semplice per l'allora giocatore dei Sixers segnare due punti con una semplice schiacciata. Ospite del podcast di J.J. Redick, finalmente lo stesso Simmons ha accettato di spiegare l'azione, da molti indicata come il simbolo della sconfitta di Phila: "Neanche fosse stato un canestro da 100 punti", è il primo tentativo di sdrammatizzare Simmons. Come a dire: anche fosse arrivata la schiacciata, sarebbero stati 2 punti. E 2 punti sono 2 punti, all'interno di una serie a sette gare. Poi però il giocatore oggi ai Nets accetta di scendere nello specifico: "In quel momento mi sono girato e ho pensato che Trae [Young] sarebbe arrivato velocemente in aiuto. Allo stesso tempo vedo Matisse [Thybulle] arrivare dal lato debole, e Matisse è un giocatore super atletico che in un attimo riceve il pallone, va su e schiaccia. Il mio pensiero è stato questo: io gli passo la palla, lui schiaccia in meno di un secondo - ma avevo valutato in maniera errata la sua vicinanza/lontananza dal canestro". Simmons rivela anche un altro particolare da tenere in considerazione: "Dopo il movimento di spin, ho detto di aver visto Trae, ma in realtà in quei momenti non vedi il giocatore, vedi solo una maglia avversaria". Per questo Simmons non ha approfittato del mismatch fisico, una decisione che oggi anche lui rimpiange: "Ovvio, se la guardo oggi, al replay, mi dico: 'Avrei dovuto schiacciare'. A vederla in tv sembra davvero una decisione terribile". Da lì però a diventare il capro espiatorio per il risultato di un'intera serie, ancora oggi Simmons fa fatica a crederlo: "Sui social media tutti hanno cercato di 'uccidermi' per quella singola giocata: mi interessa il giusto, so come non badare a certe cose", conclude oggi.