Allarme Towns: ha perso 8 kg per un'infezione

Fuori per tutto il training camp, l'All-Star dei T'Wolves è rimasto a letto per giorni a causa di problemi respiratori (non legati al COVID): tornato ad allenarsi soltanto nelle scorse ore, Towns ha raccontato di aver perso peso, forma fisica e di dover ancora riprendere a correre. Una complicazione non da poco per una franchigia che nei prossimi mesi ha intenzione di puntare da subito al successo

Comincia in salita una stagione che sarà in ogni modo storica per i Minnesota Timberwolves - grandi protagonisti dell’ultima sessione di mercato con l’arrivo di Rudy Gobert in squadra, la cessione di tanti asset futuri e la convinzione che si possa iniziare a vincere da subito anche schierando due lunghi vecchio stile. Il centro francese però dovrà aspettare un po’ prima di iniziare a conoscere in campo Karl-Anthony Towns, fuori per tutto il training camp dopo essere stato prima ricoverato in ospedale e poi a letto per diversi giorni: a fermarlo è stata una pesante infezione che gli ha creato problemi respiratori - non contagio da COVID - e impedito a lungo di muoversi. Dopo non essersi presentato per ragioni mediche al Media Day, Towns ha parlato con i giornalisti per la prima volta nelle scorse ore e ha spiegato di aver perso più di otto kg a causa della malattia (di cui non ha dettagliato la natura). “Sto ancora recuperando, ma ogni giorno mi sento meglio: quando mi sono ritrovato a letto ho avuto ben altre preoccupazioni con cui dover fare i conti rispetto alla pallacanestro”. Ora che tutto si spera sia finalmente alle spalle, l’obiettivo è quello di rimettersi subito in sesto e farsi trovare pronto.