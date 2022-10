LeBron su Jabbar: "Non ho rapporti con lui"

vedi anche

A chi gli chiede però se lui ha contatti particolare con Jabbar, James ha risposto in tutta onestà: “No, non c’è nessuna relazione tra di noi”, una dichiarazione schietta che non fa altro che confermare quanto immaginato da molti - visto che l’iconico giocatore NBA non ha mai nascosto critiche e commenti piccati nei confronti di LeBron in passato (non digerendo le mancate o equivoche prese di posizione sulla questione COVID e non solo). A James però questo genere di polemica non pare interessare molto, l’obiettivo è già fissato: scalare da 37.062 punti in carriera fino ai 38.387 toccati da Jabbar. A conti fatti, ipotizzando una stagione per James da 56 partite (tenendo conto che gli infortuni sono diventati qualcosa con cui dover fare i conti dopo anni di integrità assoluta), vuol dire viaggiare a 23.7 punti di media. Una cifra più che alla portata di LeBron, che non segna così poco (sembra un ossimoro dirlo) dalla sua stagione da rookie. Quella al momento è la sua unica preoccupazione.