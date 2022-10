Schröder risolve i problemi col visto e vola a LA

I Los Angeles Lakers hanno concluso la loro trasferta a Las Vegas con due sconfitte in due giorni consecutivi, seppur con indicazioni ben migliori rispetto al pessimo esordio interno contro i Sacramento Kings. E da questo weekend potranno finalmente ritrovarsi al completo: dopo essere stato fermato da non meglio precisati problemi con il visto lavorativo, Dennis Schröder ha ricevuto il via libera per volare negli Stati Uniti nel weekend e cominciare la sua seconda avventura ai Lakers. Schröder, 29 anni, è reduce da un ottimo torneo con la nazionale tedesca agli Europei disputati in casa, che gli sono valsi una nuova chiamata a Los Angeles dopo che la sua prima esperienza non si era di certo conclusa in maniera positiva. "Sta facendo del suo meglio per rimanere in ritmo e in forma" ha detto coach Darvin Ham la scorsa settimana. "Ma non c’è niente come la pallacanestro NBA e scendere in campo in una partita vera. Quando arriverà lo potremo gettare nella mischia e vedere come risponde. Dennis è un giocatore di alto livello, estremamente competitivo, e prende grande cura di se stesso. Perciò dovrebbe metterci poco per ritrovare il suo ritmo". I Lakers sono attesi sabato a San Francisco per la quarta delle sei gare di pre-season previste dal loro calendario: non è ancora chiaro se Schröder farà in tempo per scendere in campo.