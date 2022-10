La tanto attesa "rivoluzione" in casa Los Angeles Lakers alla fine non si è concretizzata quest’estate, preferendo — che fosse voluto oppure no — la strada della continuità. E proprio seguendo questo solco la franchigia di L.A. ha deciso di continuare il proprio percorso: secondo quanto riportato da Yahoo Sports, i Lakers hanno esteso il contratto del capo della dirigenza Rob Pelinka fino a termine della stagione 2025-26, allineandolo con quello del nuovo allenatore Darvin Ham. Un accordo raggiunto proprio a giugno quando è stato aggiunto Ham, assicurando così che la dirigenza e la panchina avessero la stessa "timeline" anche a livello contrattuale per poter remare nella stessa direzione. Pelinka continuerà così la sua storia ai Lakers cominciata nel 2017, inizialmente come “braccio destro” di Magic Johnson e poi in solitaria, riuscendo a vincere il titolo nel 2019-20 nella bolla di Orlando, ma fallendo l’arrivo anche solo ai playoff in quattro delle sue sei stagioni in gialloviola, di cui due con LeBron James in squadra. Dopo il titolo nel 2020, in particolare, Pelinka non è più riuscito a creare una squadra in grado di giocarsela sul serio, smontando la squadra che aveva funzionato per conquistare i 17esimo titolo e commettendo un evidente errore di valutazione nella trade che ha portato in città Russell Westbrook. Proprio il modo in cui riuscirà a uscire dall’impasse legata a Westbrook determinerà molto delle possibilità future dei Lakers, che nonostante un biennio non esaltante hanno scelto di continuare a dare fiducia all’ex agente di Kobe Bryant, da sempre molto vicino alla proprietaria Jeanie Buss.