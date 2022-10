Manca una settimana all’inizio della regular season e Jae Crowder continua a essere "separato in casa" ai Phoenix Suns. Il veterano e la franchigia dell’Arizona hanno raggiunto un "accordo condiviso" per rimanere lontano dal resto della squadra in attesa di trovare una soluzione per il suo futuro, a seguito della retrocessione in panchina decisa dai Suns in favore di Cameron Johnson in quintetto e della mancata estensione di contratto che Crowder voleva. Finora però non si è ancora materializzata la trade tanto attesa, anche se c’è una nuova pretendente. Secondo quanto scritto da Shams Charania di The Athletic, gli Atlanta Hawks nelle ultime settimane si sono fatti avanti con i Suns per prendere Crowder, nella speranza di poterlo inserire nella squadra di Trae Young, John Collins e Dejounte Murray. Al momento però non è chiaro quali giocatori potrebbero interessare ai Suns, né se Crowder sia interessato a unirsi a una squadra nella quale uscirebbe comunque dalla panchina, vista la presenza di Collins e di De’Andre Hunter nei due ruoli di ala. Il 32enne — 9.4 punti e 5.3 rimbalzi la scorsa stagione con i Suns ed entrato nell’ultimo anno di contratto a 10.2 milioni di dollari — interessa anche ad altre squadre, ma per il momento rimane in attesa di una sistemazione.