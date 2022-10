Curry show anche coi Kings, Suns ok coi Clippers

4/12 ©Getty

NEW ORLEANS PELICANS-UTAH JAZZ 121-122 OT | Non smettono di vincere i Jazz, che contro ogni pronostico che li vedeva come una delle peggiori squadre NBA ai nastri di partenza della stagione, battono a domicilio anche i Pelicans, all’overtime, grazie a una conclusione complicata in penetrazione firmata allo scadere del 53° minuto di gioco da Olynyk (20 punti e 5 assist). New Orleans però trattiene il fiato non per il risultato, ma per gli infortuni: duro colpo alla testa per Ingram e soprattutto problemi alla schiena per Williamson (25 punti con 10/16 al tiro)

