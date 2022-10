Zion stoppato vola a terra e si fa male, Ingram ko

highlights nba

Curry show anche coi Kings, Suns ok coi Clippers

Steph Curry segna altri 33 punti in questo super avvio di stagione e guida Golden State al successo contro i Kings, Phoenix batte a domicilio i Clippers grazie ai 35 punti di Devin Booker, Utah beffa all’OT New Orleans (Fontecchio in campo soltanto per pochi secondi), con i Pelicans preoccupati dagli infortuni di Brandon Ingram e Zion Williamson. Vince al supplementare anche Cleveland, successi comodi per Minnesota e Charlotte. Nella gara della domenica sera, i Lakers incassano il terzo ko in fila

ATLANTA HAWKS-CHARLOTTE HORNETS 109-126 | Seconda vittoria casalinga per gli Hornets, che attendono ancora il ritorno dell’infortunato LaMelo Ball ma nel frattempo dominano i due quarti centrali del match (82-54 il parziale complessivo) anche senza Terry Rozier, guidati dai 24 punti di Kelly Oubre Jr. e dai 18 e sei assist di Dennis Smith Jr.. Agli Hawks invece non basta un quintetto tutto in doppia cifra (28 punti e 9 assist di Trae Young, 19 e 8 rimbalzi per Dejounte Murray) per evitare la prima sconfitta stagionale

CLEVELAND CAVALIERS-WASHINGTON WIZARDS 117-107 OT | Anche senza Darius Garland arriva la seconda vittoria stagionale: serve un 14-4 di parziale all’overtime ai Cavaliers che controllano, ma non chiudono il match contro Washington - che riacciuffa il pareggio a pochi secondi dallo scadere grazie a una schiacciata di Will Barton, ma non riesce a portare a casa il successo nonostante i 27 punti di Bradley Beal, i 18 e 11 rimbalzi di Kristaps Porzingis e i cinque giocatori in doppia cifra