Jalen Green-Jabari Smith, sfiorata la rissa. VIDEO

La prima vittoria della stagione a Houston non è arrivata senza un piccolo giallo. Nel finale, con il punteggio in parità sul 108-108, il time-out dei Rockets ha visto la stellina Jalen Green e il rookie Jabari Smith Jr. venire quasi alle mani, separati dall'assistente allenatore John Lucas, uno che quando le situazioni diventano "calde" sa sempre cosa fare. Non è chiaro cosa ha portato al battibecco i due giovani talenti di Houston, entrambi protagonisti di un'ottima partita (25 punti per il primo, 21 con 9 rimbalzi per la matricola, autore della miglior gara della sua giovanissima carriera): che fosse la volontà di avere in mano l'ultimo pallone - poi andato invece al veteranissimo Eric Gordon, autore del canestro decisivo - o altro, nel dopo-partita sia Green che Smith hanno voluto subito gettare acqua sul fuoco. "Non era nulla - ha fatto sapere Green - davvero nulla. Succede quando siamo nel mezzo di un finale concitato: l'unica cosa che conta è che siamo tornati in campo e abbiamo chiuso la partita".