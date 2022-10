Damian Lillard ko: infortunio al polpaccio

Dopo quattro vittorie consecutive per cominciare la stagione, i Portland Trail Blazers hanno subito la prima sconfitta per mano dei Miami Heat. Ma non è stata la peggior notizia di serata: nel corso del terzo quarto infatti Damian Lillard è tornato zoppicante in panchina e ha subito preso la via degli spogliatoi, senza più tornare in campo dopo aver realizzato 22 punti. Per la stella dei Blazers si tratta di un problema al polpaccio destro, che aveva già cominciato a dargli qualche noia durante il riscaldamento e nel primo tempo, indurendosi ancora di più dopo un tiro nel terzo quarto. Lo stesso Lillard però è sembrato ottimista dopo la partita: "Non è un infortunio che mi preoccupa più di tanto, ma non aveva senso rischiare alla quinta partita della stagione. Non ho bisogno di fare una risonanza o test aggiuntivi: se fosse stata una partita di playoff, avrei continuato a giocare sul dolore. Questo dovrebbe darvi un’idea del fatto che non mi preoccupi".

Lillard infortunato: quanto tempo rimarrà fuori

Il calendario viene in soccorso ai Blazers: la squadra ha una gara casalinga contro i non irresistibili Houston Rockets nella notte tra venerdì e sabato, poi avrà cinque giorni pieni di riposo prima di ospitare i Memphis Grizzlies tra mercoledì e giovedì. Una pausa che cade a pennello per permettere a Lillard di recuperare con calma: "Devo essere intelligente nel gestirlo e fare i trattamenti giusti nei giorni senza partite che avrò a disposizione. Vedremo come andrà, ma siamo partiti bene. Era dal mio secondo o terzo anno che non mi sentivo così bene per cominciare una stagione. Mi sento veloce, forte fisicamente, non mi stanco. Non voglio perdere questa forma fisica, ma non posso neanche spingere troppo: devo avere pazienza".