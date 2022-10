Perché Boston ha perso il titolo? Colpa del cibo

Il grande inizio di stagione di Jayson Tatum si spiega anche con un cambio nella sua vita personale, scegliendo di cominciare a seguire una dieta dopo le Finals perse contro Golden State. "Non avevo mai fatto una dieta prima, ora ho uno chef che mi prepara tre pasti al giorno. Non mangio più cibi fritti. Non è difficile cambiare perché so che mi farà giocare meglio"

A soli 24 anni di età Jayson Tatum ha raggiunto traguardi che tanti altri giocatori non hanno raggiunto in una carriera intera, portando anche i Boston Celtics di nuovo alle NBA Finals a 12 anni dall’ultima volta. Ma proprio la sconfitta per mano dei Golden State Warriors ha portato l’All-Star a dover cambiare il suo modo di approcciare la sua professione, a partire da un cambiamento nella sua vita personale. Come ha spiegato lui stesso in un’intervista con il presentatore Graham Bensinger, dopo la fine della passata stagione ha cambiato radicalmente la sua dieta. "Della mia esperienza alle Finals voglio sicuramente cambiare il risultato finale. Il livello di fatica che avevo raggiunto mi ha convinto a voler mangiare meglio" ha detto commentando le 23 palle perse e il 36.7% dal campo tenuto contro Golden State. "Non ho mai fatto una dieta in vita mia: ho sempre potuto mangiare quello che volevo, ma sono sempre alla ricerca di un modo per migliorare. L’ho trovato nel mangiare in maniera più coerente, mangiando meglio, perdendo percentuale di massa grassa e provando a mettere su muscoli. Mi ha aiutato assumere uno chef che mi prepara tre pasti al giorno".