LeBron: "Per quanto tempo sarò dato per scontato?"

Il n°6 dei Lakers, giunto alla 20^ stagione in carriera in NBA, è in grande difficoltà in questo avvio di regular season, in cui la squadra di Los Angeles non è ancora riuscita a conquistare la prima vittoria. E l'ultimo post Instagram firmato LeBron James, oltre ai soliti fini pubblicitari, fa riflettere: "Per quanto tempo tutto questo verrà dato per scontato?", si chiede postando una delle tante schiacciate spettacolari messe a segno in questi primi 10 giorni di stagione