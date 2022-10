Troppi Pelicans per i Clippers: quarto ko in fila

I ritmi alla Crypto.com Arena sono quelli di un matinée domenicale, ma non appena Zion Williamson accende il turbo i New Orleans Pelicans veleggiano verso una vittoria quasi fin troppo facile. L’opposizione degli L.A. Clippers, infatti, è troppo blanda contro il rientrante Williamson, che dopo due gare fuori per infortunio sembra non avere scorie a seguito della brutta caduta con gli Utah Jazz. Il riserbo sulla sua presenza o meno viene sciolto solo all’ultimo, ma in campo non c’è dubbio che sia ingestibile per la difesa dei Clippers: alla fine per lui ci sono 21 punti, 12 rimbalzi e 7 assist in meno di 31 minuti, leader di un quintetto tutto in doppia cifra che ha anche 22 punti da CJ McCollum, 17 da Naji Marshall, 15 da Trey Murphy e 11 da Jonas Valanciunas, oltre a 15 da Larry Nance Jr. in uscita dalla panchina. A decidere la sfida è il terzo quarto nel quale i Pelicans cominciano con un parziale di 10-0 e tengono gli avversari a soli 15 punti realizzati contro i 26 della squadra di coach Willie Green, infliggendo ai Clippers la quarta sconfitta consecutiva.