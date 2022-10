Magic a Che Tempo Che Fa: "Amo l'Italia da sempre"

Se vi capita di essere in una località turistica estiva tra Capri, Portofino e Porto Cervo, è molto probabile che a un certo punto potrete incontrare nientemeno che Magic Johnson: “Sono 31 anni che vengo in Italia ogni anno. Amo l’Italia, amo il cibo, siete calorosi e siete gente meravigliosa, io e la mia famiglia siamo innamorati di Portofino, Porto Cervo, Forte dei Marmi” ha detto il cinque volte campione NBA ospite di Fabio Fazio in collegamento dagli Stati Uniti a Che Tempo Che Fa. La leggenda del basket NBA però ha parlato soprattutto della sua carriera, cominciata proprio con la nascita del suo iconico soprannome: "È stata una grande gioia quando mi hanno chiamato così per la prima volta, ma poi ho dovuto essere all’altezza di quel soprannome principalmente sul campo. Dovevo vincere per dimostrare che quel nome era degno per un campione". Le umili origini non gli hanno impedito di avere grande successo, grazie soprattutto alla sua famiglia: "Mi alzavo alle 5 e alle 6 e cominciavo a palleggiare, i miei vicini uscivano pazzi perché stavano dormendo o avevano poche ore prima di andare a lavorare. Il campo di pallacanestro era a un paio di isolati di distanza, non avevo un canestro a casa ma adoravo il gioco. Ho potuto giocare perché mio padre ha sacrificato tanto per me. Avevo sei sorelle e tre fratelli, perciò mio padre ha dovuto lasciare il basket per andare a lavorare e badare a noi. Una volta arrivato in NBA è toccato a me ripagarlo degli sforzi fatti, permettendogli di smettere di lavorare per godersi la vita e anche la mia carriera, comprandogli una casa nuova. Ora ha 88 anni e lo ringrazio ogni giorno. È probabilmente il mio migliore amico".