Paura alla gara di Bronny: partita sospesa. VIDEO

Momenti di panico nel corso del match tra Sierra Canyon (la scuola per la quale gioca il figlio di LeBron James) e DeMatha in una palestra in Maryland: nel corso della sfida dagli spalti qualcuno ha iniziato a urlare “gun” - pistola - scatenando il panico della folla iniziata a correre verso l’esterno, così come i giocatori tornati in spogliatoio e costretti ad andare via. Episodio che ha portato alla cancellazione del match e al rammarico per Bronny: “Non si può giocare in pace a basket in questo Paese”