LeBron: "A letto per tre giorni con un virus"

I Los Angeles Lakers hanno vinto in maniera rocambolesca la seconda partita della loro stagione, superando i New Orleans Pelicans dopo un tempo supplementare forzato da un miracoloso canestro di Matt Ryan da tre punti. LeBron James ha chiuso con cifre consone al suo talento, sfiorando la tripla doppia con 20 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, ma in campo è sembrato stranamente passivo e senza energie, tirando solo dal perimetro e chiudendo con 9/23 dal campo e un brutto 0/7 da tre punti nei 40 minuti in cui è rimasto in campo. A spiegare le sue difficoltà è stato lui stesso, rivelando le sue precarie condizioni di salute dovute a un virus influenzale: "Sono rimasto a letto per tre giorni dopo la partita di domenica, ho anche dovuto saltare la festa per Halloween coi miei compagni…" ha detto dopo il successo su New Orleans. "Oggi è il primo giorni in cui sono riuscito ad alzarmi dal letto, ma adesso torno direttamente a dormire appena me ne vado da qui". A farne le veci sono stati Russell Westbrook e Lonnie Walker IV a livello di energia, oltre a un Anthony Davis da 20 punti e 16 rimbalzi, oltre ovviamente al miracolo di Matt Ryan alla fine dei regolamentari. James avrà altre 48 ore per recuperare prima della partita di venerdì notte contro Utah e altre 36 prima del matinée di domenica contro i "suoi" Cleveland Cavaliers: c’è tempo per ritrovare le energie perdute, ma la NBA non aspetta.