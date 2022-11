Tatum: "Mia mamma controlla come spendo i soldi"

La stella dei Celtics - 24 anni - ha raccontato in un'intervista come sua madre, che è anche il suo manager, controlli con grande scrupolo le sue spese. C'è anche un accordo tra i due per cui Tatum al momento non può usare i soldi dello stipendio dei Celtics, ma solo quelli incassati grazie agli sponsor

Giovane stella NBA con uno stipendio milionario (contratto di 5 anni da 163 milioni di dollari con Boston), ma senza la possibilità di spendere quei soldi, almeno per ora. Jayson Tatum ha infatti raccontato al giornalista Graham Bessinger che sua mamma - Brandy Cole, che è anche la sua manager - controlla con grande scrupolo le sue spese. In particolare tra i due c'è un accordo che risale ai tempi del Draft, secondo il quale il giocatore non può utilizzare i soldi guadagnati dai Celtics, ma solo quelli incassati dagli sponsor. "Ma non si immaginava che avrei guadagnato così tanto fuori dal parquet...", sorride Tatum. La madre però controlla anche come il figlio usa quei soldi, e - racconta il giocatore - a volte può essere imbarazzante. Come quando lo ha chiamato per chiedergli spiegazioni dopo che aveva speso 12 mila dollari in una notte in vacanza con gli amici. "Jayson a volte fa delle follie - ha spiegato la madre -, perché ama le belle cose, in particolare gli orologi. E io 'tecnicamente' non posso dire nulla". Ammettendo qualche acquisto sopra le righe Jayson a fine intervista ha voluto però sottolineare di "spendere con moderazione", ricordando i tempi in cui doveva consultare la madre anche per fare benzina.