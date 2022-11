Kanye West critica Shaq: O'Neal lo mette a tacere

Come se non bastasse il ciclone di polemiche che ha investito nelle ultime settimane Kanye West, l'artista di Chicago recentemente ha voluto sindacare - dal suo account Twitter - anche sugli affari di Shaquille O'Neal. La leggenda gialloviola recentemente è entrato in partnership con uno dei businessmen più in voga al momento, Jamie Salter, fondatore e CEO di Authentic Brands Group, azienda che ha acquistato i diritti d'autore sui nomi alcune celebrità come Marilyn Monroe, Michael Jackson, Muhammad Ali e Elvis Presley. Salter appartiene a quella comunità ebraica chiamata in causa recentemente tanto da Kanye West quanto da Kyrie Irving (due che sui social non hanno mai nasconsto la loro ammirazione reciproca) e West con il suo commento ha voluto insinuare un voltafaccia di Shaq alla comunità afroamericana quando è il momento di fare affari: "Shaq fa affari con Jamie Salter", ha scritto Kanye su Twitter. "Lui prima ha detto di essere in partnership al 50% con David Beckham e ora dice lo stesso con Shaq. Jamie... fammi dire una cosa: non esistono accordi al 50% nel business. Chi ha quell'1% in più ha il controllo, proprio come accade in politica".