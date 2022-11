Fontecchio a Sky: "Il mio momento arriverà"

Gli Utah Jazz sono sorprendentemente secondi nella Western Conference, forti di otto vittorie e tre sconfitte. Un rendimento che fino a questo momento non ha permesso a Simone Fontecchio di guadagnare tanto spazio nella rotazione di coach Will Hardy, complice anche la positività al Covid che lo ha rallentato in questo inizio di stagione. L'azzurro però non perde la fiducia, come ha raccontato in esclusiva a Sky Sport: "Il Covid non è stato piacevole, ma l'importante è che la mia famiglia non lo abbia preso. Io mi godo l’esperienza, che è strapositiva: lo Utah è uno stato bellissimo e non me lo aspettavo". Il poco minutaggio (solo 24 minuti in cinque apparizioni in campo finora) non è stata una sorpresa per Fontecchio: "Sapevo di dover sgomitare, è anche giusto che sia così. Ma avere impatto contro Houston mi ha dato fiducia, mi sono sentito bene. Ai tifosi italiani dico: non state in pena per me, il mio momento arriverà". Di seguito l'intervista completa al giocatore italiano.