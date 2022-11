Il successo di Utah? La risposta è in panchina

Dopo 11 partite di stagione regolare gli Utah Jazz (8-3) inseguono soltanto i Phoenix Suns (7-2) in vetta alla Western Conference. L'ultimo successo dei Jazz è arrivato a Los Angeles, in casa dei Clippers, e come ha fatto notare qualcuno nel quarto finale - vinto 26-17 dagli ospiti - nei momenti decisivi non c'era in campo Jordan Clarkson, il titolare (e top scorer per Utah con 23 punti) ma il suo cambio Collin Sexton (autore di 22 punti, 9 dei quali proprio nell'ultimo periodo). Dell'ex Cavs anche la schiacciata che ha chiuso i conti a 54 secondi dalla fine, festeggiata più di tutti... proprio da Clarkson. Un indizio in più che racconta come nello Utah si stia costruendo una chimica di squadra forse più importante ancora dei nomi (non certo altisonanti) che compongono il roster di coach Will Hardy. Dopo la cessione in estate di 4/5 del quintetto base (non solo Mitchell e Gobert, ma anche Bojan Bogdanovic e Royce O'Neale) tutti erano convinti che i Jazz - guidati in panchina da un allenatore giovane (34 anni) ed esordiente come Hardy - fossero destinati a un'annata di miseria, in nome del "rebuilding" della squadra. Invece ecco Utah ritrovarsi con il quarto miglior record di lega e forse per spiegare il fenomeno Jazz conviene iniziare proprio dal suo coach, alla prima esperienza da capo allenatore in NBA.

Una stagione che sarebbe potuta iniziare nel segno di un rammarico per Hardy, l'anno scorso primo assistente di coach Udoka sulla panchina dei Boston Celtics, che in estate ha scelto di lasciare i finalisti NBA per affrontare la sfida da capo allenatore nello Utah. Col senno di poi - e lo scondalo che ha travolto Udoka a Boston - sulla panchina dei Celtics oggi siederebbe lui, e non Joe Mazzulla.