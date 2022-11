Durant, 1° errore dopo 62 liberi a segno: Nets ko

Sul 72-70 per i Bucks, con 3'18" da giocare nel terzo quarto della sua quarta gara stagionale, Kevin Durant aveva sbagliato l'ultimo tiro libero di questo avvio di campionato. Da lì in avanti a cronometro fermo era diventato infallibile: 5 liberi su 5 per chiudere la gara (persa) contro Milwaukee, poi 11/11 contro Dallas, 17/17 in due gare consecutive contro gli Indiana Pacers, 12/12 contro Chicago, 6/6 sia a Washington che a Charlotte. Poi, nella gara della notte ancora contro i Mavericks, il n°7 in maglia Nets è stato ancora perfetto in tutti i suoi primi 4 viaggi in lunetta, prima di presentarsi ancora alla linea della carità per tirare tre liberi di un'importanza assoluta, quelli che potevano dare a Brooklyn la parità a quota 96 a 5.6 secondi dalla fine della partita. E invece dopo aver segnato il primo - portando così a 62 il conto dei liberi messi a segno consecutivamente - Durant ha sbagliato il secondo, interrompendo la sua striscia e soprattutto condannando i Nets alla sconfitta. Inutile infatti il secondo errore consecutivo - stavolta volontario - per provare a riguadagnare il possesso del pallone, che cade infatti nelle mani di Royce O'Neale senza però permettere ai Nets un ultimo tiro.