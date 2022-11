Kevin Durant, tifoso degli Washington Commanders da sempre, ha detto di essere molto interessato a entrare a far parte del gruppo di proprietari che rileverà la franchigia messa in vendita Snyder per una cifra vicina ai 7 miliardi di dollari. "In un mondo ideale, ne farei parte" ha detto a ESPN, dando anche due nomi di pezzi grossi che ha sentito per la squadra

Il sogno di qualsiasi tifoso sarebbe quello di essere direttamente coinvolto nei destini della propria squadra, dando un aiuto concreto per i suoi successi e le sue vittorie. E anche uno con una carriera destinata alla Hall of Fame come Kevin Durant non fa eccezione: dopo la notizia che la sua squadra del cuore in NFL, gli Washington Commanders, sono stati messi in vendita dalla famiglia Snyder per una cifra attorno ai 7 miliardi di dollari, Durant ha fatto sapere di essere più che interessato a far parte di qualsiasi cordata riuscirà a prendere la squadra. "In un mondo perfetto, ne farei parte" ha detto a ESPN, confermando il suo tifo religioso per la squadra. "Adorerei poterlo fare e dare un po’ dei miei soldi per far parte dei Commanders, ma vedremo. Purtroppo non ne ho abbastanza di mio per poter dire 'Ok datemi la mia parte'. Ho sentito che Jeff Bezos e Jay-Z potrebbero fare un'offerta, ma vedremo”.