Irving: l'opinione di Avdija, unico israeliano NBA

Inevitabile che il sostegno via social alle posizione antisemite che ha trascinato nella polemica Kyrie Irving abbia toccato da vicino un suo collega in particolare, ovvero il giocatore israeliano degli Washington Wizards Deni Avdija. Che si preoccupa soprattutto delle conseguenze per le giovani generazioni del messaggio avallato da Irving: "Deve capire di essere un modello per tanti ragazzini"

Se le recenti polemiche che hanno riguardato Kyrie Irving, accusato di di posizioni antisemite, hanno allarmato e allarmano chiunque le registri, a qualsiasi latitudine, è normale che nel mondo NBA l'opinione al riguardo dell'unico giocatore israeliano - Deni Avdija - ha destato particolare interesse. "Non penso sia giusto rendere pubbliche certe posizioni - ha dichiarato l'esterno degli Washington Wizards - pubblicarle sui social e permettere così a tanti ragazzini che ti seguono di vederle - semplicemente perché non sono vere. Penso ci debbano essere delle conseguenze per simili comportamenti: non sta a me stabilire l'ammontare della punizione - è compito della lega - ma credo sia necessario mandare un messaggio per dire che non c'è spazio per parole del genere nella NBA".