Giochi in un'altra squadra, ma ti pago: la top-10

Liberare un posto nel roster o scegliere di non puntare più su un giocatore è una necessità per le franchigie NBA nella gestione del salary cap e questo porta a concedere buyout o a rinunciare a qualcuno anche continuando a pagare milioni di dollari di stipendio. Per questo motivo HoopsHype si è chiesta: quali sono i giocatori che incassano di più in questa stagione da squadre di cui non indossano la maglia? Sul podio c’è anche Danilo Gallinari, retribuito da una franchigia per la quale in realtà non ha mai giocato