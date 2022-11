Mitchell-Gobert, la 1^ da avversari: "Sarà strano"

Quando Donovan Mitchell è entrato in NBA nel 2017, Rudy Gobert era già da 4 stagioni il centro degli Utah Jazz, dove si era conquistato il ruolo di titolare a metà del secondo anno. Da quell'annata 2017-18 in poi, i due hanno condiviso cinque stagioni in maglia Jazz con altrettante qualificazioni ai playoff e un campionato - quello del 2020-21 - chiuso con il miglior record di lega (52 vittorie e 20 sconfitte) e la testa di serie n°1 in postseason. Eppure da questi 5 anni di battaglie playoff Mitchell e Gobert - che nella notte si ritrovano per la prima volta da avversari uno contro l'altro con Minnesota chiamata a far visita a Cleveland - non hanno ricavato neppure un'apparizione in finale di conference. "Non abbiamo portato a termine il nostro lavoro", ammette Mitchell, oggi in maglia Cavs. "Ci restano tanti momenti speciali, quello sì, e un bel rapporto, nonostante quello che la gente ha spesso sostenuto. Non odio Rudy e Rudy non odia me: solo che le cose in campo non hanno funzionato". "Siamo andati vicini a raggiungere le finali NBA - afferma un Gobert maggiormente ottimista - e quando ti volti indietro per fare un bilancio ti rendi conto di quanto sia difficile vincere in questa lega. Non è facile arrivare ad avere il miglior record NBA, o la percentuale più alta di vittorie tra tutte le squadre NBA nel corso di quattro stagioni", afferma il francese.