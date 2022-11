Super gara di Davis: l'ispirazione è Aaron Rodgers

Tifosissimo da sempre dei Green Bay Packers, la superstar dei Lakers ha confessato di aver trovato la giusta ispirazione per dominare contro i Nets dopo aver visto un lancio di oltre 40 yard del quarterback dei Packers nella sfida contro i Cowboys: "Stavo seguendo la partita in TV in spogliatoio prima del via e l'entusiasmo di Rodgers dopo il passaggio completato mi ha caricato: ho capito che avrei dovuto fare lo stesso"

Quella contro i Nets è stata senza dubbio la miglior gara stagionale di Anthony Davis. Non solo i 37 punti, di gran lunga il suo massimo in questo campionato (finora non aveva mai toccato quota 30) ma anche 18 rimbalzi, 10 dei quali conquistati in attacco, una statistica ancora più incredibile se si pensa che alla voce rimbalzi offensivi Davis ha fatto meglio di tutti i Brooklyn Nets messi assieme (8 quelli conquistati dall'intero roster di coach Vaughn). Viene da chiedersi cosa abbia scatenato nel n°3 gialloviola quel "fuoco sacro" che altre volte è sembrato mancargli in questa stagione, anche forse per qualche problema fisico alla schiena che ancora si porta dietro. Ma la risposta nel post-partita è arrivata proprio dalla bocca di AD: "Prima del via stavo guardando in TV i Green Bay Packers [di cui è grandissimo tifoso, ndr] contro i Dallas Cowboys e ho visto Aaron Rodgers lanciare per 40 yard un passaggio fantastico a Allen Lazard. Appena completato si è gasato tantissimo e il suo entusiasmo mi ha motivato: ho capito che avrei dovuto fare lo stesso, che - senza LeBron - avrei dovuto dominare per poter dare una chance alla squadra contro i Nets".