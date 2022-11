Rivers: "Mia figlia voleva che tenessi Seth Curry"

L'intreccio di questioni familiari e professionali è quasi un'abitudine per Doc Rivers, padre di Austin che ha allenato due anni ai tempi dei Clippers. Ora però l'attuale allenatore di Philadelphia - parlando alla trasmissione 'Back On the Record with Bob Costas' - ha rivelato un curioso retroscena che riguarda questa volta sua figlia Callie, e il suo ormai ex giocatore Seth Curry (a sua volta fratello di Steph). I due sono sposati dal 2019 e hanno due figli, con Curry che è quindi il genero di Rivers. E quando per portare Harden a Philadelphia - ha raccontato l'allenatore - lui e la dirigenza hanno inserito nella trade Seth la figlia lo ha chiamato per provare a fargli cambiare idea. "La sera prima dello scambio - ha spiegato Rivers - la notizia è filtrata e Callie mi ha chiamato. 'Ascolta, lo farete davvero? Cavolo sono tua figlia!'. Le ho risposto 'Lo sai, io non posso, non lo so...'. E' stato un momento tosto". Doc ha però spiegato che alla fine tutto è andato per il meglio. "Ora che è a Brooklyn è la persona più felice del mondo, e io posso sempre prendere la macchina e essere da loro in un'ora e mezza". Chissà se nel caso la trade fosse stata con una squadra della Western Conference Doc Rivers se la sarebbe sentita...