Green: "I Bucks fan sul serio, Miami la delusione"

Draymond Green ha già un futuro assicurato in tv (TNT lo ha già messo sotto contratto a gettone, e vuole coinvolgerlo a carriera finita) perché non ha timori a esprimere le sue opinioni e perché molto spesso queste stesse opinioni sono ben articolate e giustificate. In un avvio di stagione difficile per i suoi Warriors (6 vinte, 9 perse, ancora senza successi lontano da San Francisco) qualcuno potrebbe dire che Green farebbe bene a preoccuparsi della sua squadra, ma richiesto di un parere sui valori espressi da questo primo mese di stagione regolare, il n°23 di Golden State non si è tirato indietro. "I Bucks fanno sul serio, meritano rispetto per quello che stanno facendo e per chi sono. Anche perché, pur facendo molto bene, non dimentichiamoci che stanno facendo a meno di Khris Middleton, che non è ancora tornato in campo. Se guardo alla Eastern Conference, la squadra che mi sembra al momento più completa sono loro".