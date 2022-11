Com'è andato il ritorno in campo di Kawhi Leonard

Kawhi Leonard è tornato in campo (in quintetto per la prima volta in stagione), i Clippers sono tornati a vincere. Tutto bene a L.A.? Quasi. Il record (9-7) rimane buono solo per il nono posto a Ovest e il ritorno della "superstar n°1" (sono parole di Paul George) ha avuto - come è normale che sia - luci e ombre. Leonard è rimasto in campo 24 minuti, ha tirato solo 2/8 dal campo e ha terminato con 6 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, contribuendo in più aree del gioco, come dimostra anche il suo ottimo plus/minus (+26, il migliore della gara). "Bello essere tornato in campo, mi sono sentito bene", ha dichiarato Leonard, che però ha subito messo in chiaro che il processo di recupero dall'infortunio non si può dire ancora concluso: "Sarà un lungo viaggio, da un infortunio come la rottura dei legamenti crociati anteriori del ginocchio non si torna in un anno, ce ne vogliono due". Per questo, fanno sapere da Los Angeles, la presenza o meno in campo di Leonard sarà decisa su base quotidiana, partita per partita, perché la rigidita che il giocatore ancora sente al ginocchio potrebbe consigliare lo staff medico dei Clippers di farlo riposare in più di un'occasione.