La strana coppia Kawhi Leonard-Patrick Beverley

VOLTI ATTESI

Leonard e non solo: come sono andati i rientri

Kawhi Leonard è stato l’ultimo dei “big” più attesi a rimettere piede in campo dopo un lungo periodo di infortunio: come sono andate le cose per lui e per gli altri grandi talenti che vogliono riprendersi al più presto un ruolo da protagonisti in NBA? Scopriamolo insieme, tra quelli che hanno gioito da subito e chi invece ancora stenta a ritrovare il giusto ritmo

KAWHI LEONARD - L.A. CLIPPERS | 14 PUNTI, 7 RIMBALZI E 2 ASSIST IN 21 MINUTI | Il n°2 dei Clippers ha saltato per intero la passata regular season ed è partito dalla panchina nel derby vinto contro i Lakers: in campo nei possessi che hanno deciso il match, Leonard ha già mostrato buona condizione e la solita capacità di incidere in entrambe le metà campo. Non poteva esserci notizia migliore per la squadra di L.A.

JOHN WALL - L.A. CLIPPERS | 15 PUNTI, 4 RIMBALZI E 3 ASSIST IN 25 MINUTI | Anche lui uscito dalla panchina, insieme alla second unit dei Clippers è riuscito a punire più volte la rivedibile difesa Lakers: l'esplosività non è più quella di un tempo, ma il talento resta ancora quello di un giocatore in grado di dire la sua contro ogni tipo di difesa. Un lusso enorme per la squadra di L.A.