C’è una buona e una cattiva notizia per quanto riguarda Paolo Banchero. La buona è che le condizioni della sua caviglia sinistra stanno migliorando dopo la distorsione rimediata nella partita dell’8 novembre contro gli Houston Rockets; la cattiva è che sente ancora dolore e non è in condizione di giocare, rimanendo fuori almeno "una settimana o una settimana e mezza" secondo le sue stesse parole all’Orlando Sentinel. Un bel problema per i Magic che hanno già dovuto fare a meno di Banchero nelle ultime quattro partite (perdendo malamente contro Charlotte e Minnesota dopo aver superato Dallas e Phoenix) e sono attesi da un mini-ciclo di tre gare in trasferta tra Chicago e Indianapolis (due volte). Al rientro dopo la festa del Ringraziamento i Magic giocheranno per due volte in fila contro Philadelphia per poi volare a Brooklyn e chiudere il mese di novembre: la speranza è che le condizioni della caviglia di Banchero dopo riabilitazione e trattamenti gli permetteranno di essere presente a una di quelle tre gare, dando ulteriore tempo alla caviglia di migliorare. Lo stesso allenatore dei Magic ha sottolineato come questo sia il primo infortunio a quella caviglia per Banchero: "I ragazzi rispondono in maniera diversa a situazioni diverse. Questo è la prima distorsione seria per un ragazzo giovane, perciò vogliamo essere sicuri che la sua riabilitazione venga affrontata nel modo giusto e nella maniera più intelligente".