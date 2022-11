In estate hanno lanciato un rebranding completo per colori e stile delle divise della squadra, annunciando la bellezza di sei nuove maglie. Ma oggi si ritrovano a essere l'unica squadra NBA a non avere una City Edition per il campionato in corso

Forse non tutti se ne sono accorti, ma c'è una sola squadra nella NBA che non ha presentato al pubblico la propria City Edition per la stagione 2022-23. E non è destinata a farlo. Quella squadra sono gli Utah Jazz, che nonostante in estate abbiano realizzato un rebranding completo con la presentazione di ben sei nuove divise, tra queste sei non hanno incluso la versione City Edition per il campionato in corso. Quella utilizzata per i primi tre anni, dal 2017 al 2020, era stata molto popolare tra i tifosi dello Utah (ispirata dai tramonti locali con i colori in progressione dal giallo al rosso intenso), sostituita poi da quella più scura ("dark mode") nelle ultime due stagioni. La cosa curiosa, però, è che nell'introdurre la nuova linea di maglie per la stagione in corso - bianca con nota musicale e numero la "Associate Edition", gialla con nota e numero la "Icon Edition", scura con la scritta Utah sul petto la "Statement Edition" e viola con le montagne locali per una versione alternativa delle "Classic Edition" - i Jazz hanno già reso note due nuove maglie per la stagione 2023-24.