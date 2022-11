Non solo Howard: anche Cousins verso Taiwan

La T1 League di Taiwan potrebbe presto accogliere un altro ex All-Star NBA. Dopo il veterano Dwight Howard, che ha già debuttato nel nuovo campionato, una squadra del sud del paese è in trattativa avanzata per firmare Demarcus Cousins, rimasto senza contratto dopo la sua avventura ai Denver Nuggets. A riportarlo è il sito Taiwan News

Se il debutto da 38 punti, 28 rimbalzi e 9 assist di Dwight Howard a Taiwan vi ha fatto sognare, sappiate che presto potrebbe arrivare il bis. Secondo quanto riportato dal sito Taiwan News, infatti, una squadra del sud del paese (gli indizi portano ai Tainan TSG Ghosthawks o ai Kaohsiung Aquas) è pronta a firmare nientemeno che Demarcus Cousins per portarlo nella T1 League. "Boogie" non ha più trovato un contratto in NBA dopo che la sua avventura ai Denver Nuggets si è conclusa nella passata stagione con 8.9 punti e 5.5 rimbalzi di media in poco meno di 14 minuti nelle 31 disputate come riserva di Nikola Jokic, con cinque apparizioni ai playoff (10.6 punti di media in 11.4 minuti). Al netto degli evidenti problemi fisici, specialmente nella metà campo difensiva, il 32enne ha ancora fin troppo talento per giocare nel campionato taiwanese, dove promette di mettere su numeri impensabili. Il quattro volte All-Star e due volte All-NBA non ha ancora ufficializzato la sua scelta, ma a Taiwan (dove è già stato con un tour promozionale nel 2015) lo attendono a braccia aperte.