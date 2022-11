Doncic in Canada: Toronto-Dallas alle 23 su Sky

Dopo la pausa per il Thanksgiving, Toronto Raptors e Dallas Mavericks tornano in campo per ricominciare la loro risalita in classifica. I texani guidati da Luka Doncic vogliono tornare a vincere dopo due sconfitte in fila con Denver e Boston, così come i Raptors che hanno perso le ultime con Atlanta e Brooklyn. Palla a due alle 23 su Sky Sport NBA

Dallas Mavericks e Toronto Raptors si sono già affrontate all’inizio del mese di novembre , in una partita disputata in Texas e vinta dai padroni di casa grazie ai 35 punti di Luka Doncic. Una gara in cui la panchina di Toronto ha tentato ben 11 tipi di difese diverse contro il fenomeno sloveno, tutte sistematicamente battute da un giocatore che sta viaggiando a livelli da MVP. Il miglior realizzatore della lega, però, nelle ultime due gare non è riuscito a portare i suoi alla vittoria , perdendo sia in casa contro i Denver Nuggets (che avevano battuto di 28 solo due giorni prima) che sul campo dei Boston Celtics (nonostante i 42 punti di Doncic). Per questo avranno sicuramente grande voglia di riscatto , ma allo stesso modo anche Toronto vuole ricominciare a macinare vittorie dopo due ko in fila contro Atlanta e Brooklyn, di cui il secondo davanti al proprio pubblico dove fino a quel momento avevano vinto sei gare su sette.

Il rendimento in casa è stato il segreto dell’inizio di stagione dei Raptors, che pur dovendo fare i conti con diversi infortuni (primo tra tutti quello di Pascal Siakam) sono ancora al 50% di vittorie, forti di sei successi conquistati davanti al proprio pubblico. Dallas, al contrario, lontano da casa non va bene: solo Golden State e Los Angeles Lakers hanno vinto una sola partita in trasferta come loro nella Western Conference, e se vogliono risalire dal nono posto occupato attualmente devono per forza vincere anche lontano dal Texas. Per farlo si affideranno di nuovo a Luka Doncic, che ha nei Raptors una delle sue vittime preferite (e Precious Achiuwa ne sa qualcosa): la grande novità per coach Kidd potrebbe essere l’inserimento in quintetto di Christian Wood, anche se lo scopriremo solo a inizio gara. Palla a due prevista alle 23 su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi.