Quando in estate i Suns hanno scelto di pareggiare l'offerta di Indiana e dare a Deandre Ayton un contratto da 4 anni e 133 milioni di dollari, il giocatore che volevano vedere è esattamente quello visto in campo nelle ultime due gare, stanotte contro Utah e prima ancora contro Detroit. Se i 28 punti - con 12 rimbalzi e 11/13 al tiro - rifilati ai Pistons erano andati a libri come il suo massimo stagionale, il centro di Phoenix ha immediatamente ritoccato il suo season-high mettendono 29 con ben 21 rimbalzi (di cui 9 offensivi) nella sfida contro i Jazz, quando Ayton ha segnato 22 dei suoi 29 punti nell'area pitturata. "Non so cos'ha mangiato per il Giorno del Ringraziamento ma avrei voluto essere lì con lui per scoprirlo", ha commentato scherzosamente Devin Booker, impressionato lui per primo dalle ultime due uscite del compagno. Ma più ancora dei punti o dei rimbalzi il coaching staff di Phoenix non può notare un dato cambiato radicalmente in queste due ultime prestazioni, ovvero la presenza in lunetta di Ayton.