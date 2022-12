NBA

La trade che può salvare la stagione dei Lakers

Il mercato NBA comincerà a scaldarsi dopo il 15 dicembre, quando buona parte dei giocatori firmati in estate potrà essere scambiata. Bleacher Report ha ipotizzato uno scambio a tre squadre per salvare la stagione dei Los Angeles Lakers dalle difficoltà in cui sono sprofondati in questo primo mese, anche se servirà un grosso sacrificio (e la collaborazione delle altre due squadre) per realizzarla. Ecco tutti i dettagli

RUSSELL WESTBROOK AI DETROIT PISTONS | Ogni trade dei Lakers passa dalla cessione di Westbrook e dei suoi 47 milioni di dollari in scadenza. Nello scenario ipotizzato da BR può finire sia ai Detroit Pistons che ai Brooklyn Nets, anche se i secondi hanno già un monte salari talmente alto da sconsigliarne l’arrivo, aggiungendo ulteriori 51.5 milioni. Più facile vederlo a Detroit, che ha tanto spazio salariale a disposizione per assorbirlo (e poi eventualmente tagliarlo)

PATRICK BEVERLEY AI BROOKLYN NETS | In questo scenario ai Nets finirebbe Beverley e la sua carica adrenalinica per cercare di revitalizzare una difesa capace di passare da “sorprendentemente competente” a “inguardabile” nel giro di pochi minuti. Dopo tanti anni di battaglie finirebbe per condividere il parquet con un suo “nemico” come Kevin Durant: di sicuro non passerebbe inosservato