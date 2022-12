KD: "Insicuro? Barkley un clown, non può parlare"

L'ex All-Star dei Suns ha attaccato ancora una volta Durant, stavolta parlando di lui come di un giocatore "insicuro" - spiegando che nella sua posizione non dovrebbe rispondere alle critiche via social. KD invece ha preso il telefono e replicato proprio a lui, provando ad affondare il colpo e spiegando che chi non ha vinto il titolo NBA non può parlare di lui: "È un pagliaccio"

Non è la prima e non sarà di certo l’ultima volta che Kevin Durant e Charles Barkley si scontrano e litigano a distanza - divisi non solo da opinioni, ma anche da caratteri fortemente contrastanti. Non poteva quindi passare inosservato il passaggio dell’intervista rilasciata a Bleacher Report dal noto commentatore televisivo su KD, con un passaggio sull’insicurezza che ha infastidito il diretto interessato: “A me piace Durant, penso che sia un grande giocatore e un bravo ragazzo - spiega Barkley - È insicuro alle volte. Si arrabbia quando dei vecchi come me dicono lui deve vincere un titolo NBA anche lontano dai Golden State Warriors, che questa cosa lo offende. Ma preoccuparmi delle reazioni delle persone non è il mio lavoro. È un insicuro perché reagisce a ogni tipo di provocazione, non puoi rispondere a tutti i pazzi: se sei Kevin Durant non dovresti farlo, possono dirti qualunque cosa ma tu non devi replicare”. Un consiglio di certo non colto quantomeno nell’immediato dal giocatore di Brooklyn che si è scagliato contro l’ex All-Star NBA.