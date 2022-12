Solo 4 palle perse in tutta una partita è un dato eccezionale: il merito dell'impresa compiuta dai Lakers sul campo dei Milwaukee Bucks è soprattutto di LeBron James e Russell Westbrook, capaci entrambi di chiudere in doppia cifra in assist senza neppure una palla persa. Un dato statistico centrato soltanto da un'altra coppia dal 1977-78 a oggi

Distribuire, di squadra, 30 o più assist è segno di eccellenza NBA - lo hanno insegnato, in tutti questi anni i Golden State Warriors, perennemente al primo posto in questa classifica. E i Lakers - nella convincente vittoria al Fiserv Forum contro i Bucks - di assist ne hanno collezionati 32. Cosa ancora più importante, i 32 passaggi vincenti sono arrivati a fronte di sole 4 palle perse di squadra, con un rapporto assolutamente irreale di 8 assist per ogni palla persa (per riferimento, la squadra che vanta il miglior rapporto assist/turnover sono i Phoenix Suns - non a caso di Chris Paul - con 2 assist per ogni palla persa). Ma nella gara contro i Bucks proteggere il pallone è stata una delle cose riuscite meglio agli uomini di coach Ham, e se i riflettori (giustamente) sono andati a illuminare la prestazione-monstre di Anthony Davis da 44 punti o quella di LeBron James che ha sfiorato la tripla doppia superando Magic Johnson nella classifica dei migliori passatori all-time (6° posto in graduatoria), le sole 4 palle perse sono un dato eccezionale. La squadra che ne perde meno (i Dallas Mavericks) regala agli avversari in media 12.9 palloni a partita, ma i Lakers in Wisconsin hanno scritto una pagina di storia grazie soprattutto a LeBron James e a Russell Westbrook, capaci entrambi di chiudere con 11 assist senza neppure un pallone sprecato.