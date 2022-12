Banchero arranca: peggior prestazione dell'anno

Brutta partita per gli Orlando Magic e per Paolo Banchero, costretto a subire l’ennesima sconfitta - sono 19 in 24 gare per la squadra della Florida - che si schianta contro la difesa Raptors, complicata da affrontare in isolamento e che lo costringe a prendere pochi tiri e a sbagliarli quasi tutti: alla sirena finale sono 9 punti (prima gara non in doppia cifra in carriera in NBA) con 2/8 al tiro, 1/5 dall’arco, tre rimbalzi, tre assist e poco altro