NBA

Davis esalta i Lakers, Boston passa a Brooklyn

Irreale gara da 55 punti (a 4 dal suo massimo in carriera) per Anthony Davis, che dà ai Lakers l'8^ vittoria nelle ultime 10. Successo di prestigio quello dei Celtics, trascinati da un Brown on-fire già nel primo quarto. Nel terzo segna 21 dei suoi 33 punti Ja Morant, che trascina Memphis alla vittoria su Detroit mentre sorride anche Portland che festeggia il ritorno in campo di Lillard. La tripla doppia di Sabonis spinge i Kings, vincono anche i Pelicans di un super Alvarado, Bulls, Knicks e Suns

NEW ORLEANS PELICANS-DENVER NUGGETS 121-106 | Non accenna a fermarsi il momento positivo dei Pelicans, capaci di vincere la quarta partita consecutiva (la decima nelle ultime 13 gare) nonostante l’assenza di Brandon Ingram e Herb Jones. I Nuggets superano anche la doppia cifra di vantaggio nel primo tempo, ma i Pelicans cambiano marcia grazie a due schiacciate clamorose di Trey Murphy e spazzano via gli avversari a cavallo di terzo e quarto periodo, cavalcando la miglior serata della carriera di José Alvarado

L’idolo dei tifosi manda in visibilio il pubblico di New Orleans con una prestazione memorabile: 38 punti frutto di 12/19 al tiro di cui 8/11 da tre punti, con un plus-minus che va di pari passo con i suoi punti (+38 in 27 minuti). La sua prestazione è talmente sfolgorante da far passare in secondo piano perfino i 25 punti con 6 rimbalzi e 4 assist di Zion Williamson e i 12 di un ottimo Willy Hernangomez al posto di un disastroso Jonas Valanciunas, autore di un eloquente -21 di plus-minus e 5 falli in meno di 14 minuti cercando di marcare Nikola Jokic