Sette sconfitte in otto gare (dopo un avvio con 9 successi nelle prime 12 partite disputate) avevano spento in fretta gli entusiasmi in casa Portland Trail Blazers: da squadra rivelazione (insieme agli Utah Jazz) dell'avvio di campionato, era bastato l'infortunio a Damian Lillard a riportare sulla terra la franchigia dell'Oregon. Di quelle sette sconfitte, infatti, cinque erano arrivate da quando il n°0 dei Blazers si era dovuto fermare per uno stiramento al polpaccio: 7 gare di stop, soltanto due vittorie per la sua squadra. Ma ora Lillard è tornato, e i suoi 21 punti nel successo su Indiana tornano a far sorridere i tifosi di Portland. Ancora di più, forse, un occhio al tabellino della vittoria sui Pacers, perché Lillard non è stato né il primo (Jerami Grant, 28) né il secondo miglior marcatore dei Blazers (Anfernee Simons, 22): "Ho detto a entrambi di non permettere che la mia presenza potesse modificare la loro aggressività in campo", ha raccontato Lillard. "Io avrò sempre il pallone in mano a lungo, per cui le mie opportunità me le costruisco - è quello che ho sempre fatto".