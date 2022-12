Per molti oggi i Sacramento Kings sono la squadra più divertente della NBA. Sicuramente sono vincenti, come testimonia il loro record (13 vinte, 9 perse) e la loro posizione in classifica (al momento quinti a Ovest). Di sicuro fanno parlare, fanno tendenza (il loro "light the beam" è diventato un momento di culto a ogni gara interna al Golden 1 Center) e si godono un momento di notorietà come raramente gli era occorso negli ultimi anni. Il merito? Da dividere tra tanti soggetti, come è normale che sia in una squadra vincente. La guida tecnica di Mike Brown, sicuramente; l'incredibile avvio di stagione di De'Aaron Fox, candidato All-Star. Ma di certo non si può dimenticare Domantas Sabonis, arrivato nel nord della California (insieme a Buddy Hield) sul finire della scorsa stagione, e quest'anno perfettamente inserito negli schemi offensivi e difensivi dei Kings. La solita doppia doppia di media (quasi 17 punti e 11 rimbalzi a sera), assist in crescita (6.5, solo nel 2020-21 ai Pacers ha avuto cifre migliori), mai così preciso al tiro tanto dal campo (sfiora il 60%) che da tre punti (37%). Le ultime due sue gare sono un microcosmo di una stagione fin qui entusiasmante: dopo aver espugnato la Crypto.com Arena battendo i Clippers grazie a una prestazione da 10/11 al tiro per 24 punti, Sabonis ha firmato la sua prima tripla doppia in maglia Kings contro Chicago, finendo con 11 punti, 10 assist e ben 17 rimbalzi (il lituano è il settimo miglior rimbalzista NBA ed è al secondo posto per doppie doppie collezionate, 14 - una in meno di quelle firmate da Anthony Davis e Nikola Jokic).