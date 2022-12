È diventato una sorta di mantra, quando si parla di Steph Curry: "What are they gonna say now?". E ora cosa diranno? Cosa diranno i critici? Dopo lo scorsa stagione non possono più dire nulla. Un giocatore già capace di vincere due volte il titolo di MVP NBA e tre anelli, se n'è messo al dito un altro venendo anche votato MVP delle finali, un riconoscimento che gli era sempre sfuggito. E nel mentre diventare - anche numeri alla mano - il miglior tiratore da tre punti della storia del gioco (ha festeggiato cenando assieme a 75 amici da "Catch Steak" a New York. Poi, dal giorno dopo, si è rimesso subito al lavoro). Per questi traguardi - e per mille altri motivi (la laurea ottenuta a Davidson, l'impegno nella comunità con la sua Eat.Learn.Play Foundation...) - la superstar dei Golden State Warriors è stata votata come "Persona dell'anno" dal settimanale sportivo USA "Sports Illustrated".