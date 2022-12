La seconda scelta assoluta al Draft 2020, spedito in G League per sette partite, torna in squadra dopo tre settimane (anche viste le tante assenze causa infortunio in casa Warriors) nella speranza di riuscire ad avere un impatto diverso in campo: per lui potrebbe essere una delle ultime occasioni di mettersi in mostra con un gruppo che ora gli chiede di avere un impatto positivo

Golden State ha deciso di riprovarci: dopo il fallimentare tentativo di inizio stagione, gli Warriors hanno scelto di riaggiungere al roster James Wiseman - che nel frattempo ha giocato sette partite con i Santa Cruz Warriors, la squadra di G League affiliata con quella di San Francisco. La seconda scelta assoluta al Draft 2020 raggiungerà il resto dei compagni a Salt Lake City per la trasferta contro gli Utah Jazz, provando da subito a dare una mano a un gruppo che dovrà rinunciare a Steph Curry, Draymond Green e Andrew Wiggins. Dura così tre settimane l’avventura di Wiseman in cui sfruttare il tempo per allenarsi e trovare la forma migliore (a seguito di quattro anni tribolati in cui non ha mai avuto continuità nel restare in campo). Visto poi il claudicante avvio da parte dei campioni in carica, Golden State non poteva permettersi gli errori che Wiseman stava facendo: la speranza è che da problema possa diventare soluzione, dopo aver raccolto 15.6 punti, 10.1 rimbalzi e oltre una stoppata di media in sette gare di G League (ottenendo il suo primo plus/minus positivo, da +17, nell’ultima sfida dopo diverse prestazioni faticose). Per lui è un’occasione fondamentale, forse l’ultima prima che Golden State decida di puntare su altri.