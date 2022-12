NBA

Possono essere i migliori giocatori nella storia del gioco anche i più sottopagati? Sì, se si vivesse in un mondo senza il massimo salariale a mettere un 'tetto' al loro valore contrattuale. Il sito HoopsHype ha utilizzato il suo algoritmo chiamato 'Real Value' per determinare quanto avrebbero dovuto guadagnare i giocatori basandosi unicamente sul loro impatto in campo, stilando la classifica dei più 'sottopagati' dal 1990 in poi in base ai loro reali guadagni in carriera, aggiustati per l'inflazione