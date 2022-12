Secondo il sito Nexta, tra i primi a diffondere il video e del quale riportiamo le immagini pubblicate via Twitter, l'FSB, il servizio di sicurezza russo, ha reso noto il filmato dello scambio di detenuti tra Brittney Griner e Viktor Bout, trafficante d’armi a cui vengono subito fatti gli esami di rito una volta salito a bordo dell'aereo russo. Ma chi è davvero Bout? Ex militare, una condanna a 25 anni e una storia che ha ispirato il protagonista film "Lord of War" interpretato da Nicolas Cage

Le agenzie di stampa russe hanno diffuso un video del momento in cui è avvenuto lo scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti annunciato nel pomeriggio di ieri - con il Presidente Joe Biden che ha festeggiato la liberazione e il ritorno a casa di Griner. In un aeroporto di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, la cestista statunitense Brittney Griner, in prigione in Russia dallo scorso febbraio, si è incrociata brevemente sulla pista d'atterraggio con il trafficante di armi Viktor Bout, che stava scontando una lunga pena negli Stati Uniti, accompagnata da tre uomini in abito scuro, che poi hanno preso in consegna Bout. in volo verso San Antonio, Griner dovrebbe così finalmente nelle prossime ore riabbracciare la sua famiglia, lasciarsi alle spalle questa storia terribile e magari in futuro ricominciare a giocare anche a pallacanestro.