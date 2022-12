Un'altra card di Jordan punta a battere i record

È una card autografata la sera che Michael Jordan superò la storica soglia dei 20.000 punti segnati in carriera in NBA: messa all’asta dal telecronista dei Bulls Neil Fulk, difficilmente raggiungerà gli oltre 10 milioni di dollari toccati dalla maglia indossata da MJ durante le Finals del 1998, ma potrebbe veder lievitare non poco il suo favole: c’è ancora tempo per presentare un’offerta

Tutti gli appassionati di pallacanestro, e non solo loro, sognano di portarsi a casa un pezzo unico di Michael Jordan: una caccia diventata spasmodica negli ultimi anni, tanto da far schizzare in alto il valore delle aste di ogni tipo di cimelio a riguardo. L’ultima e più nota è stata la vendita della maglia dei Bulls indossata da MJ nel 1998 durante le Finals che è stata acquistata per una cifra superiore ai 10 milioni di dollari: valore a cui certamente non arriverà la card messa in vendita dal telecronista dei Bulls Neil Funk, che vuole vendere un’immagine autografa di Jordan l’8 gennaio 1993 - il giorno in cui mise a segno 35 punti nella gara vinta comodamente contro i Milwaukee Bucks e superò quota 20.000 punti segnati in carriera in NBA. Uno dei tanti momenti storici del cammino di MJ che potrebbe valere una discreta fortuna per chi riuscirà a portarsi a casa un altro cimelio Jordan. L’asta chiuderà nelle prossime ore e i dollari messi sul piatto continuano a crescere: vedremo come andrà a finire.