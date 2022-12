Esattamente 20 anni fa - era il 10 febbraio 2002 - una partita di basket liceale catturò l'interesse di tutta America: St. Vincent-St. Mary's affrontava Oak Hill Academy e gli scout di tutta NBA convertirono in massa su Trenton, nel New Jersey, per non perdersi lo scontro in campo tra LeBron James e Carmelo Anthony, le due promesse più scintillanti del basket a stelle e strisce. Oggi, due decenni dopo, a far parlare è la sfida in campo tra i rispettivi figli, con Bronny James a guidare Sierran Canyon e Kiyan Anthony in campo con Christ The King, in un duello che il network americano ESPN ha scelto di mandare in diretta in tutto il Paese. Approfittando del turno di riposo dei suoi Lakers, è stata l'occasione per LeBron James di abbracciare a bordocampo il suo vecchio amico Carmelo Anthony, e gustarsi assieme la sfida dei loro eredi. Bronny, giunto al suo ultimo anno di liceo, ha già ricevuto 9 offerte di borse di studio per continuare la sua carriera al college e, nonostante uno shooting fotografico in maglia Ohio State, non ha ancora scelto dove proseguire studi e carriera; anche Kiyan, che invece è ancora soltanto al secondo anno di high school, sta già attirando le attenzioni del mondo universitario: la Memphis allenata da Penny Hardaway è uno dei tre college ad avergli già offerto una borsa di studio, ma anche il giovane Anthony non ha (ovviamente) ancora scelto la sua destinazione futura.